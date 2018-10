Francia: rinvio rimpasto tra le proteste

Contrariamente alle attese, l'annuncio della nuova compagine di governo in seguito alle dimissioni shock del ministro dell'Interno Gérard Collomb ormai una settimana fa tarda a concretizzarsi. Il rimpasto "non si farà questa sera", ha annunciato martedì l'Eliseo. Per tutto il giorno, mentre i sindacati scendevano in piazza per contestare le riforme del presidente in picchiata nei sondaggi, il Paese è rimasto sospeso all'annuncio di un rimpasto.



Intervenendo martedì nel pomeriggio all'Assemblea Nazionale, il premier Edouard Philippe, aveva messo le mani avanti, dicendo che nel governo "non c'è alcuna impazienza". Ma il procrastinare di Macron infiamma le opposizioni in parlamento, che denunciano il perdurare di una sedia vuota agli Interni, incarico altamente sensibile in un Paese ancora esposto alla minaccia terroristica.