L'esponente del partito islamico: "La donna non sarà mai pari all'uomo"

In Belgio esiste un partito puramente islamico e i suoi esponenti di spicco hanno fatto chiaramente intravedere come esso sia fuso appieno con certo fanatismo. Le affermazioni più gravi arrivano da chi sta a capo del movimento e dal suo vice.



Il presidente Abdelhay Bakkali Tahiri ha affermato, nel corso di un'intervista: "Non ho paura a dire che vogliamo instaurare la sharia, qui, in Belgio" mentre il suo vice, Talal Magri, ha espresso la propria opinione in merito a ciò che pensa riguardo la parità tra i sessi: "Se c’è parità tra uomo e donna? No, non c’è".



Misoginia e sottomissione, questo vogliono importare certi islamici fondamentalisti nel mondo occidentale. Ma, per fortuna, la popolazione europea sta alzando la testa e, con l'avanzare dei movimenti sovranisti, si sta ribellando a questo modus vivendi che i potenti della UE, come la Merkel e Juncker, hanno provato ad imporci in ogni modo possibile.