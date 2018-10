Immigrati abusivi: 17 in un solo appartamento

Un appartamento in cui vivono ammassati e senza le minime condizioni igienico-sanitarie 17 immigrati, alcuni dei quali senza permesso di soggiorno, è stato scoperto dalla polizia locale e dalla Asl Bari, nell'ambito dei controlli per il contrasto agli affitti abusivi nel quartiere Libertà.



Gli agenti sono intervenuti eseguendo l'ordinanza comunale, cosiddetta 'anti-tuguri', sanzionando il proprietario dell'abitazione che è stato segnalato alla Questura per favoreggiamento della immigrazione clandestina. L'ordinanza stabilisce il ripristino, entro 30 giorni, delle regolari condizioni igienico-sanitarie dell'immobile. Trascorso tale termine senza risultati, scatteranno la denuncia penale e il sequestro dell'appartamento. Il proprietario dovrà anche dimostrare di avere in regola il contratto di locazione che in questo caso era intestato a uno solo dei 17 migranti.