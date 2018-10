Quello che gli USA non ci dicono: a che serve la "pattuglia spaziale" di Trump?

Si intitola UFO estinzione globale l'ultimo libro di Alfredo Lissoni, edito da Segno Edizioni, in cui il noto ufologo risponde alla domanda: a che serve la pattuglia spaziale di Trump? Perché nei mesi scorsi il presidente americano ne ha annunciato con grande enfasi la costituzione; non uno scherzetto, visto che intende investirci almeno sei miliardi di dollari. Non si tratta dunque di uno scherzo o di una boutade. E che non serva come "sesta forza armata" per combattere gli alieni Lissoni lo sottolinea a chiare lettere, dato che, in uno scontro con una civiltà più evoluta, "non ci sarebbe partita".



E se dietro l'annuncite di Trump - immediatamente seguita dalla notizia che ci sarebbe acqua sia su Marte che sulla Luna e che vi sarebbe un progetto europeo per la costruzione di una stazione orbitante ESA - vi fosse un progetto per la colonizzazione dei pianeti a noi più vicini, come extrema ratio per sfuggire alla fine del pianeta Terra (per sovrappopolazione, desertificazione, esaurimento delle risorse alimentari e combustibili)?



I problemi da affrontare in questo senso sono molti, a meno che gli States già dispongano di una tecnologia rubata... ad "altri". Ed è qui che Lissoni passa in rassegna tutte le "covert actions", le operazioni top secret dei servizi di Intelligence, alla caccia disperata di tecnologia aliena. E se qualcuno pensa che per mettere in pista un prowetto del genere ci vogliano anni, ecco che l'autore gli dimostra che dell'operazioone "Estinzione globale" gli Stati Uniti la pianificavano già negli anni Sessanta. Il colonnello del Pentagono Philip Corso insegna...



