L'aeroporto di Linate restera' chiuso tre mesi

Avvisiamo tutti i lettori del Populista.it che l'aeroporto di Milano Linate restera' chiuso per lavori dal 27 luglio 2019 fino al 27 ottobre 2019,si potranno utilizzare gli aeroporti di Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio,comprendiamo i disagi quindi informiamo preventivamente,i lavori sono assolutamente necessari come lo e' anche la chiusura per questioni di sicurezza,fare attenzione alle prenotazioni anticipate non prenotate per Linate in quel periodo.Sempre al servizio dei nostri lettori.