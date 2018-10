Espulso imam, nel 2009 aggredì la Santanchè

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato ieri il provvedimento di espulsione di un imam "che incitava al terrorismo islamico in Italia". Lo ha reso noto lo stesso titolare del Viminale su twitter postando la foto mentre firma il provvedimento e la scritta 'a casa!'. Secondo fonti del ministero l'imam espulso è Ahmed Elbadry Elbasiouny Aboualy, egiziano di 35 anni in Italia dal 2005, residente a Milano e titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.



Secondo gli investigatori l'imam ha mostrato più volte un orientamento ultraradicale. Aboualy, sostengono ancora gli investigatori, è lo stesso uomo che nel 2009 aggredì l'ex deputata Daniela Santanchè durante una manifestazione contro il velo integrale per le donne musulmane.



"Mi ricordo molto bene di questo signore che mi ruppe due costole in nome della 'religione di pace'. A mai più!", ha commentato su twitter Daniela Santanchè.