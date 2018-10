Siri: "Il ponte Morandi deve essere ricostruito in tempi rapidissimi"

Il Ponte Morandi "deve essere ricostruito in tempi rapidissimi". Così il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture Armando Siri a Circo Massimo, su Radio Capital, aprendo comunque a modifiche del decreto Genova, e non soltanto per le critiche fatte dal presidente dell'anticorruzione Raffaele Cantone.



"Sicuramente ci sono dei margini di miglioramento, ma non perché ascoltiamo solo Cantone: ascoltiamo anche le esigenze delle amministrazioni locali. Possiamo migliorare il decreto, e lo miglioreremo", spiega. E sul ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, dice: "Cerca di fare tutto quello che può, lavora alacremente. Su certe cose abbiamo idee diverse, in particolare sulle grandi opere", conclude, "ma con lui la sintesi si riesce a trovare, il dialogo c'è, è aperto".