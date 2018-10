Jp Morgan premia il Governo Lega-pentastellato: "Lo spread non andrà oltre 400"

"I fondamentali dell'Italia restano buoni, nonostante l'incertezza politica. Per questo, per noi, l'impennata dello spread italiano rappresenta un'opportunità di investimento". Questa la valutazione di Nick Gartside, capo della divisione reddito fisso di JP Morgan Asset Management, espressa in un'intervista pubblicata oggi dal Sole 24 Ore. "Le nostre strategie d'investimento", aggiunge, "sono da sempre orientate dai fondamentali e dalla valutazione sul rapporto

rischio-rendimento. Ad oggi crediamo che l'incertezza politica italiana sia adeguatamente remunerata. Per questo alcuni dei nostri fondi stanno aumentando l'esposizione in BTp".



L'innalzamento dello spread rappresenta "un'opportunità. "I problemi dell'Italia", dice ancora Gartside, "sono ben noti ma non si possono trascurare i punti di forza quali il surplus della bilancia commerciale e l'avanzo primario". In merito alle preoccupazioni per la soglia di deficit fissata al 2,4%, Gartside spiega che "tanti governi, a partire da quello americano, stanno facendo deficit spending non vedo nulla di strano nel fatto che anche l'Italia faccia altrettanto".



Ed è "una tendenza che andrà ad aumentare nei prossimi anni. Per compensare la riduzione dello stimolo monetario si utilizzerà sempre di più la leva fiscale". Ieri l'agenzia Fitch ha lanciato un warning sull'Italia, ma secondo Gartside i mercati hanno già scontato "una bocciatura da parte di Moody's, ma

ritengo assai improbabile che il rating dell'Italia scenda a quota junk. C'è da aspettarsi molta volatilità, questa sì, in vista delle decisioni delle agenzie".