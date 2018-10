Brasile, Bolsonaro al 58% in sondaggi

Jair Bolsonaro, il candidato populista, parte in chiaro vantaggio verso il secondo turno delle presidenziali del 28 ottobre in Brasile, con il 58% dei voti validi, contro il 42% di Fernando Haddad, il delfino di Lula da Silva del Partito dei Lavoratori (Pt).



Questo il quadro dipinto dal primo sondaggio della Datafolha, diffuso oggi e realizzato dopo il primo turno delle presidenziali, domenica scorsa, nel quale Bolsonaro ha ottenuto il 46% dei voti e Haddad il 29%. Il conteggio dei voti validi esclude il voto in bianco o annullato e l'astensione, come nello scrutinio alla chiusura dei seggi. In voti totali, che comprendono anche quelli, Bolsonaro è al 49 e Haddad al 36%.