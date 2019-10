Elezione diretta del Capo dello Stato, Lega in Cassazione

Ieri pomeriggio "con il nostro segretario federale Matteo Salvini siamo stati Corte di Cassazione per depositare le sue nostre annunciate proposte per riformare le nostre istituzioni lasciando che siano i cittadini a decidere cosa ritengono meglio. Abbiamo depositato un disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare che prevede l'elezione a suffragio universale diretta del presidente della Repubblica, perché riteniamo, dato l’importanza di questo delicato incarico, che a eleggere il Capo dello Stato, non debbano essere un migliaio di eletti ma l’intero corpo elettorale: facciamolo scegliere ai cittadini". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



Che aggiunge: "In questo ddl costituzionale è inserita anche l'abolizione della figura dei senatori a vita, in quanto, come si è visto in occasione del Governo Prodi, ma non solo, di fatto svolgono un ruolo politico e non simbolico e con il loro voto, pur senza aver ricevuto u mandato popolare, influenzano l’attività parlamentare e addirittura possono essere decisivi per la nascita o la sopravvivenza di un Esecutivo".



"Abbiamo poi depositato un disegno di legge, stavolta ordinario, che riproduce in positivo il quesito referendario abrogativo della quota proporzionale della legge elettorale attuale approvato dai consigli regionali di otto Regioni e depositato in Cassazione lo scorso 30 settembre. Si tratta di una proposta di legge finalizzata all'introduzione di un sistema maggioritario puro, l’unico che possa garantire il rispetto del voto degli elettori e la massima trasparenza impedendo giochi di Palazzo come quelli a cui abbiamo assistito nell’ultimo periodo: così chi vince va al Governo e chi perde va all’opposizione, rispettando il voto popolare. Ora tocca ai cittadini decidere".