Grimoldi: "La cura Salvini aveva dimezzato gli sbarchi, ma ora..."

"Grazie alla linea dura dei porti chiusi attuata tra luglio 2018 e agosto 2019 dall’allora ministro degli Interni, Matteo Salvini, in Lombardia il numero di richiedenti asilo si è più che dimezzato". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda.



"Nel luglio 2017 la Lombardia ospitava 26mila richiedenti asilo, nel luglio 2019 siamo scesi a 12mila. Un grande risultato. Che adesso il Governo delle poltrone, delle tasse e degli immigrati sta vanificando, avendo ristabilito la politica del porte aperte a tutti senza se e ma, così nel luglio 2020 saremo di nuovo a 25mila richiedenti asilo ospitati in Lombardia...", conclude.