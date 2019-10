Maxi blitz antidroga in Lombardia

“C’è una criminalità d’importazione, nel nostro Paese, che evidentemente pensa di poter fare i propri comodi a casa nostra, ma ha fatto male i conti. La maxi operazione denominata "Sottosopra" ha visto sgominato un ingente traffico di droga, tra cocaina, hashish e marijuana per circa 157 kg, veleno sequestrato dalla Guardia di Finanza di Brescia per ordine della Procura della Repubblica di Bergamo. Un traffico che avrebbe fruttato oltre 6 milioni di euro”. Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti, bresciana, commenta il blitz anti-droga di oggi delle Fiamme Gialle.



Aggiunge Ceruti: “A gestire l'attività illecita erano personaggi per la maggior parte di etnia albanese che risultano in stato di arresto. Il traffico di droga nel nostro paese rappresenta una grossa piaga; nella sola Lombardia Brescia è in testa, dopo Milano, e gli stranieri coinvolti nel narcotraffico quest’anno sono aumentati del 5,15% rispetto all’anno precedente; il dato positivo che scaturisce però dal blitz di oggi è l'efficienza dell'operato delle nostre Forze dell'Ordine che in perfetta sintonia agiscono tra loro in silenzio, individuando e smascherando quei trafficanti che pensano di poter compiere nel nostro Paese illeciti”.



“Un plauso dunque a tutti i militari coinvolti nell'operazione ed un ringraziamento a tutti gli uomini in divisa che ogni giorno mettono a rischio la loro vita per contrastare la criminalità e rendere il nostro Paese più sicuro”, conclude Ceruti.