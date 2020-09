Omotransfobia, l'ennesimo scazzo Lega coi grillini al Pirellone

“L’adesione alla rete READY comporterebbe il sostegno alle rivendicazioni delle persone LGBT in tema di genitorialità per tutti e matrimonio egualitario, tutte rivendicazioni espressamente escluse dalla legge o addirittura sanzionate penalmente. Aprirebbe porte al lavaggio del cervello dei minori e degli adolescenti lombardi. La lotta alle discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale non ha alcuna attinenza con il contenuto delle rivendicazioni di READY.” Severo l’intervento di Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, commentando l’esito negativo della votazione di ieri in consiglio regionale lombardo che ha riguardato la mozione del M5S che chiedeva a Regione Lombardia di aderire alla Rete degli Enti Locali per prevenire e superare l’omotransfobia.



“La mozione dei pentastellati avrebbe comportato l’adesione alla Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, concetti quanto meno discutibili su cui alla luce della discussione in Parlamento sul DDL Zan, non possiamo che dirci contrari”, prosegue Bastoni. “ Anche gli sparuti episodi di presunte discriminazioni in Lombardia, citati nella mozione M5S, per Max Bastoni appaiono “talmente insignificanti a livello numerico che solo una visione propagandistica la possa trasformare in un quadro drammatico”.



Bastoni ha concluso il suo intervento ricordando il Dossier Viminale 2020 dove si riportano i dati dell’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori e in cui si dice che nel periodo considerato (agosto 2019/luglio 2020) si è contata la bellezza di 77 segnalazioni per atti discriminatori sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere. “Da sottolineare: 77 su 365 giorni e su una popolazione di 60 milioni di persone. Un nonnulla, un’inezia che probabilmente, se si andassero a verificare le segnalazioni una ad una, come già in passato, rimuovendo dal novero cose come i legittimi convegni di critica alla Teoria Queer o le proteste di genitori contro la presenza di trans in scuole e asili, risulterebbe ragionevolmente ancora più irrilevante. I portatori di interesse legati alle lobby LGLBT hanno insomma imparato bene la lezione dalle sorelle” femministe: ingigantisci un fenomeno, piega la realtà ai tuoi scopi, lamentati e fai la vittima a reti unificate, e alla fine i soldi pubblici e leggi speciali come il DDL Zan arrivano. Oh sì se arrivano”.