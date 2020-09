Zingaretti contro Saviano: "Chi insulta ha finito gli argomenti"

"Chi insulta insulta decine di migliaia di persone che difendono la democrazia combattendo le destre e meritano rispetto. Il Pd e' il primo partito della coalizione e in molte Regioni il primo partito perche' gli italiani hanno capito che dopo le chiacchiere ci sono i fatti. Se si arriva agli insutli vuol dire che gli argomenti sono finiti ma non credo sia un problema, io continuo a difendere i valori democratici". Cosi' Nicola Zingaretti, intervistato Skytg24 Start, ribatte alle accuse di Roberto Saviano.





"Ma andate a cag*** voi e le vostre bugie", aveva twittato Saviano dopo il Si del Pd al taglio dei parlamentari. "Non se ne può più – dice Saviano a proposito del Pd – di chi non ha una posizione su nulla e giustifica la propria esistenza da 25 anni prima in opposizione a Berlusconi e poi a Salvini. Indignandosi quando sono all’opposizione e lasciando tutto immutato (per meglio gestire il potere) quando sono al governo. È politica questa? A me pare sopravvivenza". Epperò...non ha tutti i torti...