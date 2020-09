Caos scuola? "Azzolina no grazie". Lega ai gazebo per chiederne le dimissioni

“Non possiamo accettare di avere un ministro dell’Istruzione che in sei mesi di chiacchiere e polemiche non è stata in grado di assicurare le condizioni minime di ripartenza della scuola. Siamo l’unico Paese in Europa con le scuole chiuse da sei mesi eppure lunedi alla ripresa saranno scoperti 200 mila posti a livello nazionale e 20mila nella sola provincia di Milano, stando ai sindacati. Davanti a questi numeri fallimentari un ministro avrebbe dato le dimissioni spontaneamente ma visto che la Azzolina non lo fa da sola allora gli faremo avere le firme degli italiani con il relativo avviso di sfratto. Per questo scendiamo in piazza nel fine settimana, in tutta Italia e in tutta la Lombardia, per dare voce ai cittadini e dire no a questo disastro per la nostra scuola”. Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, annunciando che sabato e domenica la Lega sarà presente in tutte le piazze della Lombardia con banchetti e gazebo per raccogliere le firme per chiedere le dimissioni del ministro Lucia Azzolina.