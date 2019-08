Romeo: "Inciuci? Van contro la volontà popolare"

"Qualsiasi governo inciucio, quindi Pd-M5S piuttosto che altri, va contro la volontà popolare espressa in modo molto chiaro alle elezioni europee. Adesso perché abbiamo preso atto che Conte è stato sfiduciato dai suoi parlamentari del movimento 5 stelle quando hanno presentato la mozione contro la Tav". Così

Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, poco fa all'interno dello 'Speciale Gr1: diario della crisi' condotto da Gianmarco Trevisi e Francesca Giannini in onda su Rai Radio1 rispondendo alla domanda: 'Ma perché proprio ora?'.





Il senatore ha poi proseguito: "Non si può andare avanti con un governo che non esiste più. Non ci si concorda più sui punti essenziali come le infrastrutture. Qualsiasi governo inciucio, quindi Pd-M5s piuttosto che altri, va contro la volontà popolare che è stata espressa in modo molto chiaro alle elezioni europee".