Paolo Del Debbio ospite della Fondazione Versiliana

Lo ha detto di nuovo con ironia:” Non cambiate canale perché si consumano le pile al telecomando e hanno un costo”. Sono queste le parole con cui è iniziata l’intervista a cura di Claudio Sottili, ieri alla Versiliana di Marina di Pietrasanta. A parlare è Paolo Del Debbio, giornalista e conduttore di Dritto e Rovescio. Si racconta ai microfoni degli Incontri al Caffè e lo fa partendo dai ” lavori umili” prima del successo televisivo. Di umili origini, inizia a fare il macellaio e a consegnare il latte, poi vince un concorso all’università Cattolica di Milano nel 1977. Entra in Fininvest in uno studio internazionale di filosofia ( Jacques Maritain). Qui si occupa di rassegne stampe e riassume i principali fatti di cronaca. Dal 1989 al 1993 diviene assistente di Fedele Confalonieri, uomo colto e di grande equilibrio. Alla domanda come ti sei avvicinato al mondodei media, Paolo Del Debbio risponde tramite documentari, film e conferenze. È nel 2001 che gli viene proposto un incarico televisivo, ma rifiuta perché in forte imbarazzo. Il parlare semplice, diretto ed esprimere ciò che uno pensa sono i pregi essenziali del noto conduttore. Chi non possiede tali caratteristiche il telecomando é a portata di mano perché il pubblico non riesce a capire determinati temi. È che dire della ricerca del lavoro? Semplice: sono stati risolti 57 casi di persone in difficoltà economica grazie alla generosità dei telespettatori che contattano la redazione del programma e aiutano chi ne ha bisogno. Come nel caso della signora Corallina. Nella parte conclusiva dell’ incontro Sottili ha chiesto al giornalista se pensa di entrare in politica ma Del Debbio risponde: “Preferisco fare il mio lavoro. Non ci sono portato perché non so dove farla."