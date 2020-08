Milano, la protesta del leghista: “Verificare i rider“

“Se dovesse essere confermato che molti degli ospiti del centro di accoglienza svolgono attività di rider per le società di food delivery, ci attendiamo che il Prefetto Saccone ordini una verifica delle loro consegne in città. Rischio elevato per consumatori.” Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, si interroga sul caso positivo di Covid19 registrato nel centro di via Quintiliano e il successivo tentativo di fuga dei suoi “ospiti”.



Bastoni, ringraziando il presidente del consiglio di Municipio 4 Oscar Strano per aver reso pubblica la notizia, si conferma preoccupato per gli eventuali contagi con la consegna a domicilio di pasti di questi rider. “Mi attendo la massima trasparenza su quanto sta accadendo in questo centro, senza omissioni ne’ silenzi da parte della Prefettura e della Questura”, prosegue Bastoni. “L’attività di rider porta inequivocabilmente a contatto coi cibi anche se confezionati quindi mi aspetto una immediata quarantena del centro e che siano informati i fruitori di questo servizio a domicilio”, conclude Bastoni.