Coronavirus, il Governo si prepara alla nuova ondata

L'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con il Ministero della Salute e il Coordinamento delle Regioni e Province Autonome, ha diffuso martedì il documento ''Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale''. Un documento stilato dopo aver analizzato i punti di forza e soprattutto le criticità delle prime fasi dell'epidemia, che fornisce elementi generali per la preparazione e la risposta e fronteggiare un eventuale aumento di nuove infezioni da Coronavirus.



Quattro sono i diversi scenari proposti, a seconda della trasmissione, per affrontare in sicurezza l'eventuale aumento dei casi previsto in autunno. Si va da una "Situazione di trasmissione localizzata (in sostanza i focolai ndr) sostanzialmente invariata rispetto ad oggi, ad una "Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario'', a una "Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario. Ultima situazione, la più grave, ''di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente maggiori di 1.5 nel suo intervallo di confidenza inferiore per periodi lunghi'' (almeno 1 mese).