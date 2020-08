USA: morì come Floyd, genitori denunciano polizia e medici

I genitori di Elijah McClain, l'afroamericano di 23 anni morto l'anno scorso, dopo essere stato arrestato dalla polizia di Aurora, Colorado, hanno presentato una denuncia contro i poliziotti e i medici in servizio quel giorno. La famiglia McClain ha spiegato di volere che i responsabili della morte di "un'anima meravigliosa" rendano conto della loro azione. "Chiediamo giustizia per Elijah - hanno dichiarto - perche' si cambi questo atteggiamento di violenza razzista della polizia". L'episodio ha ricordato, per la violenza gratuita, quella che ha portato alla morte un altro afroamericano, George Floyd, a Minneapolis.



La sera del 24 agosto del 2019, la polizia ricevette una telefonata che segnalava una persona "sospetta" indossare una maschera da sci e muovere le mani freneticamente. La segnalazione diceva, pero', di non ritenere la persona pericolosa o armata. Tre agenti intervennero e fermarono un ragazzo afroamericano, Elijah McClain, terapista appassionato di violino e chitarra, che stava a tornando a casa dopo aver preso una confezione di te' freddo per il fratello. I poliziotti lo fermarono e lo buttarono a terra, stringendogli la carotide. Elijah aveva pregato gli agenti di fermarsi, dicendo che non riusciva a respirare, ma quelli non si erano fermati. Un medico gli aveva iniettato un sedativo.



McClain era entrato in arresto cardiaco. Tre giorni dopo venne dichiarato cerebralmente morto. La maschera da sci che aveva indosso, spiego' la famiglia, era legata a problemi legati all'anemia. L'agitare delle mani era perche' Elijah, mentre tornava a casa, stava sentendo musica con le cuffie.