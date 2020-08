Cagliari: insulta leghista e viene espulso dall'Aula regionale

Diventano aspri i toni in Consiglio regionale, ieri, durante la discussione della riforma della Sanita'. Il presidente del Consiglio Michele Pais (Lega) ha deciso di allontanare dall'Aula l'esponente dei Progressisti Massimo Zedda che ha dato dell'"imbecillotto" al collega della Lega Michele Ennas. Nel suo intervento l'ex sindaco di Cagliari stava cercando di mettere in relazione il disegno di legge all'esame dell'Assemblea con il balzo dei contagi da coronavirus registrato ieri in Sardegna. Ennas l'ha interrotto sostenendo che le due cose non avevano alcuna attinenza. E Zedda lo ha apostrofato.