De Luca a Governo: "Piano ad horas o riesplode contagio"

"Rivolgo al Governo una richiesta precisa: si organizzi ad horas un piano specifico di controlli capillari che mobiliti in maniera massiccia e quotidiana tutte le forze dell'ordine, per garantire il rispetto delle norme anti Covid". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha disposto una mini zona rossa nel Napoletano.



"E' impensabile che si possa gestire con efficacia questa fase transitoria senza questi interventi. L'assenza di un tale piano, unito a comportamenti irresponsabili di singoli cittadini e operatori, e' destinato a produrre una nuova esplosione del contagio", ha aggiunto. "Ho detto ripetutamente e ripeto: in queste condizioni c'è il rischio di non arrivare neanche a settembre, con il nuovo anno scolastico alle porte".