Piacenza, carabinieri arrestati: c'è un nuovo militare indagato

C'e' un altro indagato tra i carabinieri che prestavano servizio alla caserma Levante di Piacenza, finita al centro dell'indagine per traffico di droga e altri gravi reati, e che due settimane fa ha portato all'arresto di sei carabinieri. Il militare che ora è stato iscritto nel registro degli indagati è l'unico che fino a oggi era estraneo alle indagini.



Non solo, ma dai numerosi interrogatori che si sono susseguiti dal giorno degli arresti in poi (l'appuntato Montella e' stato ascoltato l'altro ieri per la seconda volta in pochi giorni dai pm) sono emersi nuovi spunti investigativi che hanno portato gli inquirenti ad approfondire altre posizioni, e il giro di persone coinvolte si starebbe dunque allargando. Prova ne e', appunto, il nuovo carabiniere indagato.