Friuli Venezia Giulia, Salvini: "non useremo Fedriga come merce di scambio"

"Non useremo Massimiliano Fedriga come merce di scambio a Roma. Era un'occasione di ripartenza di una terra stupenda che negli ultimi anni è stata usata dal Pd come merce di scambio a livello romano. Io rivendico l'orgoglio di una comunità che tornerà a essere protagonista". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, a Udine, rispondendo ai giornalisti in merito alla candidatura del parlamentare leghista alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia.





"Avere Fedriga come governatore e Luca Zaia governatore è garanzia per i veneti che l'autonomia si avvicina, e per i friulani che l'autonomia verrà rinforzata. Quindi lavoreranno e collaboreranno da pari a pari", ha concluso Salvini.