Arriva a Milano la cerimonia del tè

Oriental Milano presenta La Cerimonia del tè, sabato 13 aprile ore 16.30 Via San Gregorio 25, 20133 a Milano. Ingresso libero. Dopo il successo della scorsa volta, sabato 13 aprile, ci sarà il secondo appuntamento della cerimonia del tè. Questo antichissimo rituale è approdato a Milano diventando un incontro fisso ogni mese.



L’ingresso gratuito permetterà ai più di assistere a uno dei riti più antichi della tradizione nipponica. Ad officiare la cerimonia Hiro Suzuki, maestro cerimoniere giapponese e Andrea Calvo esperto in tradizioni e cultura orientale. La cerimonia del tè, in giapponese Sado o Chado, è un tassello fondamentale della cultura del Sol Levante. È una cerimonia che comprende varie arti, da quella del tè a quella della calligrafia col pennello, all’arte della disposizione dei fiori.



I vari elementi contribuiscono a creare armonia tra le persone che partecipano, senza dimenticare di dare valore anche all’esperienza estetica del rito e non solo a quella spirituale. Per consentire alla maggior parte delle persone di partecipare e rendere comprensibile ogni passaggio, i nostri ospiti potranno assistere al rito senza inginocchiarsi sul tatami.



L’unico sarà l’ospite d’onore insieme al maestro cerimoniere che riproporranno tutti i momenti caratteristici della cerimonia. Ciascun ospite usufruirà di una tazza personale. In base al livello di conoscenza e di dimestichezza degli ospiti, verranno di volta in volta esplorate caratteristiche differenti di questo antichissimo rito.