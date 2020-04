Conte & co.: prove tecniche di dittatura

Un premier che usa la tivù di Stato e la sua comunicazione istituzionale (viene seguito dalla popolazione per le informazioni sull'epidemia, non per la lotta politica) per attaccare Matteo Salvini e le opposizioni è roba da regime, mai visto prima! Dopo oltre un mese di reclusione la fine dell’emergenza non sembra ancora vicina e l’Italia intera continua a languire con la gran parte della popolazione messa agli arresti domiciliari a colpi di decreti sulla cui costituzionalità più di un giurista ha manifestato dubbi.

Le conseguenze di questo arresto sociale, lavorativo ed economico non solo per l’Italia saranno pesantissime e già circolano previsioni fosche su quello che sarà il futuro. Di sicuro non tornerà tutto come prima e qualcuno dovrebbe cominciare a chiedersi se le misure attuate non rischino di causare più danni di quelli che si vuole evitare.

È come se una psicosi di massa si fosse impossessata non solo dell’Italia ma del mondo intero. Per scatenarla è bastato parlare di “pandemia” e, con la complicità dei mezzi di comunicazione di massa, i quali hanno cominciato a non parlare d’altro ventiquattro ore al giorno, l'emergenza ha subito suscitato immagini apocalittiche che si pensava appartenessero solo al passato.

Immagini di morte e desolazione come quelle evocate dal Manzoni ne I Promessi sposi, la cui disgrazia fu terribile almeno quanto la peste nera del 1347 proveniente - ancora una volta! - dalla Cina. In Europa fece crollare la popolazione da oltre 120 a 90 milioni di abitanti, dimezzando quindi la popolazione. Oppure l’epidemia di colera che a metà Ottocento attraversò la nostra penisola con un tasso di mortalità del 40%.

In tempi più recenti un’altra pandemia fu la Spagnola che nel 1918 contagiò 500 mila persone nel mondo uccidendo 100 milioni, su una popolazione di 2 miliardi.

Eppure, questo nuovo morbo cinese, il Covid-19, è ben lontano dal rappresentare un pericolo di tali proporzioni. Al 10 aprile in Italia secondo il Ministero della salute sono stati registrati poco più di 98 mila casi con 18.849 deceduti. Numeri che vanno commisurati ad una popolazione di 60 milioni mentre nel mondo si contano circa un milione e mezzo di contagiati e 86mila morti, ma su una popolazione complessiva che è arrivata a 7 miliardi e mezzo.

A questo proposito, ma quanti si ricordano dell’altra influenza, la Hong Kong – cinese anche questa! – che colpì il nostro Paese tra il 1968 e il 1969? Anche quella fu una pandemia, che uccise tra 750 mila e 2 milioni di persone nel mondo. Da noi mise a letto oltre 1,5 milioni di persone e ne uccise 20 mila. Eppure, allora non ci furono quarantene, l’economia continuò a girare e la vita continuò.

È evidente che qualcosa da allora è cambiato. Probabilmente siamo cambiati noi, diventati tutti molto più edonisti.

Oggi l’idea di dover morire non fa più parte integrante dell’esistenza ma piuttosto è divenuto un evento virtuale, da esorcizzare o nascondere. L’unica morte che ci viene spacciata è quindi quella più spaventosa, la morte secondo l’ateo. Una morte che ci priva dell’unica esistenza, quella terrena, cioè di tutto, e quindi terrorizza, paralizza e rende schiavi.

Il terrore di morire da Covid-19 è così dilagato mettendo a tacere le intelligenze, reprimendo ogni buon senso. Un terrore che non ha niente a che vedere con l’immagine della morte che troviamo nelle nostre chiese, o nelle danze macabre medievali in cui l’inevitabile trapasso era soltanto un richiamo al più alto giudizio di Dio e quindi una chiamata alla conversione.

Anzi, per evitare il contagio e la morte si è disposti a vendere anche la propria anima, tanto è vero che qualcuno ha pensato di chiudere le chiese quando ancora centri commerciali e bar erano aperti.

Il Coronavirus sembra essere diventato lo spauracchio da sventolare per coartare la libertà e far "ingoiare" chissà quali altri bocconi amari certi sedicenti politici ci vorranno ancora propinare. Magari sarà l’occasione per recuperare un consenso (di Cinque Stelle e Pd) che appena ieri era arrivato sotto i tacchi. Tutto per la promessa di tornare, un giorno, alla bella e spensierata vita di sempre.

Ma la storia insegna che proprio i momenti di crisi e di paura sono i più propizi per la nascita dei totalitarismi. Ecco perché questo governo – che il totalitarismo lo ha nel suo Dna - appena possibile dovrà cadere. E dovrà cadere anche per un altro motivo: perché nel mondo del dopo Covid-19 molti assetti geopolitici ed economici cambieranno e se vogliamo che l’Italia non diventi definitivamente una colonia chi ad oggi ha dato ampia prova di servilismo nei confronti di tutti i poteri forti, Cina e Ue in primis, deve essere messo in condizioni di non nuocere ulteriormente.