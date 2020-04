Calderoli: "Zona rossa in Val Seriana? Basta con lo scaricabarile"

"È indiscutibile che la gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza, anche delle eventuali zone rosse, sia assoluta ed esclusiva competenza dello Stato, come si legge nel DPCM dello scorso 8 marzo dove viene ribadita la competenza esclusiva statale in questi ambiti. Non solo, se proprio vogliamo vedere il caso specifico della zona rossa in Val Seriana, se vogliamo dissipare ogni dubbio, basta riguardare le immagini del 4, 5 e 6 marzo, con centinaia di carabinieri e militari radunati per due giorni in un hotel a Ciserano pronti, dopo aver già effettuato i sopralluoghi, per salire in Val Seriana per i blocchi stradali".



"E chi comanda i Carabinieri e i militari, chi decide dove dislocarli e richiamarli? I ministeri, non certo la Regione Lombardia che non ha alcun potere a riguardo. Per cui basta con questi scaricabarile". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.