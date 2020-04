Il sindaco: "Restate a casa". Ma parte un "vaffanculo!"

Momenti di tensione ieri a Caronno Pertusella, comune di 18mila abitanti al confine con Milano e tra i più colpiti dal coronavirus nella zona del Varesotto. Attorno alle 16.30, come già accaduto altre volte, è transitata l'auto del sindaco che, munito di altoparlante, invitava le persone a restare chiuse in casa. Necessità ancor più impellente a seguito della giornata torrida di sole, che ha spinto molti a violare la quarantena e ad uscire, per tacere poi delle festività pasquali, che ha portato molti ad accodarsi ai supermarket.





"Restate a casa", ha ripetutamente esortato il Primo Cittadino del Pd, col megafono. Ma, all'altezza di via IV Novembre, da una delle finestre delle villette, è risuonato deciso e stentoreo un "vaffanculo". Gesto deprecabile, che dimostra quanto abbiano ragione quegli analisti che temono disordini nei giorni a venire.



Messi in ginocchio dalla crisi seguita alla pandemia, rimasti senza soldi, esasperati da una quarantena che va avanti da fine febbraio, i cittadini italiani non ce la fanno più a restare chiusi in casi. E il bel tempo non aiuta. Ma la raccomandazione è sempre la stessa: non abbassare la guardia, ora che secondo alcuni la curva dei contagi starebbe calando (non ci sembra, ma così van ripetendo i tg) e non violare l'autoisolamento. Perché la ricaduta è dietro l'angolo e rischia di essere devastante.