La Lega: "Il Governo taglia i fondi alle famiglie lombarde"

"Mentre il Governo taglia 3 milioni al Fondo per le Politiche per le famiglie destinate ad attività di competenza regionale, un taglio che per la Lombardia si traduce in un ammanco di circa 500mila euro, nello stesso giorno la Regione Lombardia grazie al suo governatore, Attilio Fontana, e all’assessore al Bilancio, Davide Caparini, con un accordo con il sistema bancario e i sindacati, garantisce le risorse per l'anticipo della cassa integrazione".



"Lo Stato non c'è ma per fortuna c'è la Regione Lombardia con i fatti: così un milione di cittadini lombardi avranno l'anticipo della CIG grazie all'impegno della Regione che ha trovato le risorse economiche". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.