Arriva pure il monito del Papa: "L'Europa sia solidale"

No all'egoismo, no ai nazionalismi, specialmente in questa fase di emergenza per il coronavirus e in modo particolare nella Ue. Papa Francesco lancia il suo allarme, nel 'Messaggio Pasquale' dopo la celebrazione nella basilica di San Pietro in Vaticano, dall'Altare della Cattedra, spoglia di fedeli, della messa di Pasqua.



"Non è questo il tempo degli egoismi - avverte il Pontefice - perché la sfida che stiamo affrontando ci accomuna tutti e non fa differenza di persone". Poi, tra le tante aree del mondo colpite dal coronavirus, rivolge "uno speciale pensiero all'Europa", ricordando che "dopo la seconda guerra mondiale, questo amato continente è potuto risorgere grazie a un concreto spirito di solidarietà che gli ha consentito di superare le rivalità del passato".



Oggi, avverte il Papa, "è quanto mai urgente, soprattutto nelle circostanze odierne, che tali rivalità non riprendano vigore, ma che tutti si riconoscano parte di un'unica famiglia e si sostengano a vicenda. Oggi l'Unione Europea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero".



Dunque, esorta il Pontefice, "non si perda l'occasione di dare ulteriore prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative. L'alternativa è solo l'egoismo degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno al passato, con il rischio di mettere a dura prova la convivenza pacifica e lo sviluppo delle prossime generazioni".