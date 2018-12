Esclusivo / Salvini-Israele, amore reciproco

Rispetto e ammirazione sono le parole più giuste per descrivere i sentimenti dell'israeliano medio nei confronti di Salvini. La franchezza nel parlare che sconcerta taluni sinistrati europei, qui piace e il primo a credere nel Capitano è stato il ministro della Sicurezza dello stato ebraico, Gilad Erdan, uomo duro ma giusto che quasi due anni fa, salutando un Salvini allora all'opposizione disse: "Ci rivedremo a Gerusalemme e tu sarai al governo". Profezia avveratasi, e ieri il ministro Erdan era evidentemente entusiasta del collega italiano cui, dopo un'ora di confronto a porte chiuse su temi sensibili, ha fatto i complimenti di fronte alla stampa internazionale.



Erdan ha spiegato la totale sintonia sui temi della lotta al terrorismo, all'estremismo islamista (e i fatti di Strasburgo hanno confermato che l'emergenza non e' affatto finita), all'antisemitismo e ha dichiarato totale fiducia nell'operato del collega italiano che era appena tornato da un delicatissimo sopralluogo ai confini con il Libano insidiati dai tunnel delle milizie filo-iraniane. Il vicepremier italiano dal canto suo ha detto con pacatezza come Israele, bastione di democrazia e civiltà, non possa essere abbandonato dall'Europa e ha spiegato come l'approccio della UE (sempre contro Gerusalemme e sempre a favore dei palestinesi) sia fonte di grave squilibrio e destabilizzazione. Auspicando un franco dialogo tra le parti, Salvini ha sottolineato la non imparzialità di Bruxelles e ha anche chiesto una maggior attenzione sulla destinazione dei fondi europei destinati ai palestinesi: vanno davvero ad aiutare opere di carità o finiscono nelle mani di capibastone del terrorismo?



Di sicuro gli eurocrati di Bruxelles non sono una garanzia di trasparenza e siccome di costoro non c'è da fidarsi il Capitano ha annunciato che dal 2019 Italia e Israele si confronteranno in maniera diretta ed al più alto livello con un Bilaterale governativo in cui si parlerà di tutti i temi portanti. Essendo nella città simbolo delle tre religioni del Libro, Salvini non poteva certo esentarsi dal capitolo spirituale e lo ha fatto con grande entusiasmo dapprima incontrando il Patriarca cattolico, Monsignor Pizzaballa (che a suo tempo incontrò come custode di Terrasanta) e recandosi poi al Kotel (il Muro del Pianto) accompagnato dal rabbino milanese-romano Menachem Lazar, esponente di punta di Chabad-Lubavitch, pilastro portante dell'ebraismo nel mondo, e fratello del rabbino capo di Russia.



Rav Lazar si è detto colpito dalla sincerità nel parlare del vice-premier italiano e dalla sua commozione vera di fronte al Muro del Pianto. Parere condiviso da Noemi Di Segni, presidente della Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che con grande discrezione ed imparzialità ha accompagnato la visita del ministro. Da osservatore non "tifoso" era presente anche Jonathan Pacifici, cognome importante nella comunità italiana, che ha spiegato come la comunità non sia un monolite e abbia in sé simpatizzanti di ogni colore, aggiungendo però come sia impossibile non notare e apprezzare un linguaggio di Salvini, aperto, amichevole e senza pregiudizi, nei confronti di Israele: una novità rivoluzionaria- aggiungiamo noi- rispetto ai governi italiani inginocchiati davanti al ras palestinese di turno. A dimostrazione che Israele è una nazione pienamente democratica, la serata si è conclusa con 6 ragazzi (6 contati) stile centri sociali che hanno cercato di contestare la delegazione italiana con un megafono.



Salvini, richiestissimo da tanti altri giovani per fare foto, ha risposto con un sorriso, gli abitanti del quartiere invece hanno contestato i contestatori-disturbatori (sicuramente mossi dalla sinistra italiana) che si sono presto dileguati. Una vera figuraccia per l'internazionale di estrema sinistra.Piccoli episodi che già domani saranno dimenticati e non rimarranno nella storia, come invece accadrà per l'incontro odierno tra Matteo Salvini e il premier israeliano Bibi Netanyahu. Ancora una volta a Gerusalemme si fa la storia.