Radici killer sulle autostrade siciliane

Cosa sono le radici killer?Non e' una barzelletta spesso si trovano in corsia di sorpasso e sono ben visibili ma nessuno interviene eppure il pedaggio e' caro e salato,con il tempo i pini mediterranei che si vedono ai bordi delle nostre autostrade in Sicilia sono cresciuti,la loro chioma si e' allargata verso la sede autostradale e di conseguenza anche le radici che per effetto dell'allargamento della chioma degli alberi affiorano sull'asfalto.Ora pensate ad un motociclista che viaggia a 120km/h e va ad impattare con una di queste radici che affiorano,oppure pensate ad un anziano,oppure pensate ai tanti incidenti che succedono,accadono anche per questo motivo eppure non fanno nulla e mantengono il pedaggio caro e salato.Quando faremo i gillet pacifici per tutelare i diritti di chi usa queste autostrade killer?