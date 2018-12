Pd, Boccia deposita per primo la candidatura a segretario

Francesco Boccia è il primo candidato ufficiale al congresso del PD. Arrivato nella sede di Roma del PD, al Nazareno, ha presentato duemila firme, raccolte in tutte le regioni italiane, a sostegno della sua candidatura a segretario nazionale del Partito Democratico.



Il regolamento prevede la presentazione di un numero di firme da 1.500 a un massimo di 2.000, in almeno cinque regioni. Il termine per presentare candidatura e firme scade oggi alle 18.