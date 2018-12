Euro 3, il Comune di Milano dice no alle deroghe per gli ambulanti

“Registriamo dalla Giunta Sala l'ennesimo segnale di disinteresse, per non dire di disprezzo, nei confronti della categoria degli ambulanti”. Così il consigliere comunale e regionale del Carroccio Massimiliano Bastoni, che spiega: “Ieri si è svolto a Palazzo Marino l'incontro tra le associazioni di categoria dei rappresentanti degli ambulanti e l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, in riferimento all'Area B e alle deroghe che come Lega abbiamo chiesto per permettere ai nostri commercianti per poter lavorare a Milano. Ma ancora una volta ci siamo trovati di fronte ad un muro”.



“Gli ambulanti”, spiega Bastoni, “hanno chiesto all'assessore una deroga a partire dagli Euro 2, ma Granelli ha rifiutato: non solo ha negato di volerla concedere, ma ha subordinato addirittura la deroga per gli Euro 3 all'installazione di una scatola nera per il chilometraggio, da applicare sui mezzi di lavoro degli ambulanti”.



“Quella di Granelli è una presa in giro e non certo la soluzione studiata a tavolino, da noi ripetutamente richiesta, che andasse in direzione del miglior interesse per gli ambulanti”, continua il consigliere del Carroccio. “Si sacrifica sull'altare di un finto ecologismo il lavoro di centinaia di famiglie. Oltre al danno, la beffa: l'installazione di questa scatola nera è solo un ulteriore balzello per la categoria. Il suo costo ricadrà difatti totalmente sulle spalle dei contribuenti”.



“Ciliegina sulla torta, l'assessore pone infine delle limitazioni sul chilometraggio degli ambulanti. Si tratta di norme assurde che fanno a pugni con il buon senso e vanno a penalizzare ancora di più l'attività di uomini e donne che chiedono unicamente di poter svolgere in santa pace il proprio lavoro”, conclude Bastoni.