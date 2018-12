Regione Lombardia stanzia 220.000 euro per il Cremona Food Lab

Da Regione Lombardia 220.000 euro per il progetto Cremona Food Lab. Commenta il consigliere regionale del Carroccio Federico Lena: “Il progetto realizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona in collaborazione con il Comune e altri enti ha da tempo assunto una rilevanza notevole nell'ambito della ricerca agroalimentare, tant'è che lo stesso Istituto ha deciso di integrare il lavoro originale implementandolo con lo sviluppo di un nuovo Centro di ricerca dedicato nello specifico alla filiera della produzione del latte e alla sua trasformazione in prodotti caseari”.



“L'obiettivo”, spiega Lena, “è di individuare e promuovere sul nostro territorio ricerche tecnico-scientifiche, microbiologioche e chimiche che siano di supporto all'economia cremonese. Regione Lombardia ha deciso ieri di finanziare questo progetto con la somma di 220.000 euro, a fondo perduto e con un'erogazione in un'unica soluzione entro fine mese. A beneficiarne sarà non solo l'Università ma, indirettamente, anche gli studenti ricercatori, con laboratori sulla filiera lattiero-casearia, nonché gli operatori del settore e le comunità cremonesi”.



“Tale proposta”, continua il consigliere regionale, “è un segnale forte e concreto di vicinanza al territorio cremonese da parte di Regione Lombardia a guida Lega. E va nella direzione di valorizzare le opportunità logistiche offerte dalla nuova sede del polo universitario dell'Università Cattolica a Cremona, che sui localizzerà nel sito dell'ex Monastero Santa Monica e Magazzini Carri. Un grazie al Governatore Fontana”.