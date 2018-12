Attacco a Strasburgo: l'Europa deve reagire!

L’Europa deve reagire. Militarmente e culturalmente. Ci accuseranno di fare gli sciacalli. Ma sciacallaggio sarebbe, in un momento come questo, tacere. Chiudersi in un silenzio che non è rispetto, ma codardia, pura ipocrisia. Di fronte alla morte, da sempre, l’uomo si interroga. Se la morte arriva con violenza, attraverso un attacco alla nostra società, non basta riflettere: reagire diventa un imperativo. Se vogliamo continuare a definirci una civiltà e non un semplice amalgama di individui atomizzati che coesistono senza legami reali.



L’ennesima strage nel cuore dell’Europa non è più un campanello d’allarme, è il segno sempre più evidente della nostra sconfitta, della resa degli Stati occidentali. Una resa non tanto militare o legata all’ordine pubblico, ovvero all’incapacità di difendere i nostri “confini interni”, quanto politica e spirituale. Noi europei abbiamo cessato non solo di difenderci, ma di essere europei. E lo abbiamo fatto nel momento in cui abbiamo accettato, nel nome di un perverso ecumenismo buonista basato sulla colpevolizzazione dei valori della nostra civiltà e quindi sull’accettazione supina delle culture straniere come fossero quasi superiori alla nostra.



Gli attacchi all’Europa sono militari, condotti a colpi di arma da fuoco, e quindi in prima istanza, purtroppo, arrivati a questo punto non possiamo che difenderci aumentando la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio. Potenziando la capacità e la velocità di reazione e repressione degli attacchi. Ma non basta la forza. Dobbiamo costruire un futuro più solido per le nuove generazioni, dove il fondamentalismo islamico e le altre ideologie estremiste non abbiano spazio per crescere e svilupparsi nella nostra società.



Dobbiamo agire sul piano culturale, riprendere coscienza che il primato morale della nostra civiltà, che si fonda sul binomio libertà e democrazia, ma anche e soprattutto sui retaggi spirituali delle grandi culture che ci hanno preceduto, rappresenta un bene supremo che va insegnato alle nuove generazioni. Ed è inoltre un faro guida per spegnere sul nascere i fondamentalismi religiosi. Dobbiamo coltivare l’identità europea, composta dalla miriade di identità locali e regionali, per fermare il dilagare dei fondamentalismi. E la capacità di dare il via a questo cambiamento, ovvero invertire la rotta della decadenza in cui versa l’Europa, ce l’ha solo la Lega. Il nostro partito ha oggi il seguito popolare adeguato per poter influire positivamente in questa inversione di rotta.



Un’azione culturale per accrescere il senso di appartenenza alle nostre comunità. Non lasciare il vuoto del relativismo, del materialismo che svuota le menti dei ragazzi, figli di immigrati ma non solo, i quali poi vengono poi sedotti dal male, dalle ideologie dell’odio. Perché oggi l’Occidente europeo offre solo il vuoto del consumismo, la superficialità che non è più soltanto la subcultura dell’apparire in voga negli anni Ottanta del Novecento, quanto un vero e proprio abisso nel quale i principi della nostra umanità sono precipitati. Dobbiamo agire dal punto di vista culturale. Offrire loro la profonda identità della vera Europa, le mille culture e tradizioni dei nostri popoli per evitare la deriva fondamentalista. E per combatterla. Perché solo avendo coscienza di chi siamo, avremo anche la forza per fermare l’avanzata di chi ci odia e vorrebbe distruggerci.