Paga sempre Pantalone: la Banca tedesca miracolata dai fondi Ue?

Una Merkel è per sempre. Perché il sospetto che gira nel mondo dell'alta finanza internazionale è che le politiche pro Ue della Frau vengano adesso adeguatamente ricompensate dalla Comunità Europea evitando il crac della Deutsche Bank grazie al Fondo salva-Stati. Il sospetto è venuto all'economista Vladimiro Giacché che ieri ha twittato: "Curiosa coincidenza con la modifica dell'ESM in senso salvabanche. Vuoi vedere che salviamo le loro banche per la seconda volta?". L'ESM, per chi non lo sapesse, è l'acronimo del Meccanismo europeo di stabilità, detto anche Fondo salva-Stati, l'organizzazione internazionale a carattere regionale nata come fondo finanziario europeo per la stabilità finanziaria della zona euro.



Che l’istituto creditizio tedesco sia rischio non è novità. E già circolano i primi sospetti. "La Germania deciderà di immolare la propria banca più grande, in nome delle regole di mercato e di quelle europee? Oppure migliorerà le suddette regole europee per poter procedere al salvataggio della banca?", scrive Start Magazine. "Sul tavolo, al momento c’è la fusione con Commerzbank", fortemente voluta dalla Merkel, per vita alla terza banca d’Europa dopo Hsbc e Bnp Paribas. Non a caso il Governo tedesco ha chiuso la porta in faccia all'offerta avanzata dall'americana Jp Morgan.



"Ma entrambe le banche stanno perdendo valore e dunque forse non è la soluzione migliore, secondo alcuni osservatori. Lo scenario probabile potrebbe essere: fusione, guadagnare un po’ di tempo, la nuova super banca ritorna con in situazione critica, nel frattempo le regole sono state cambiate/riscritte", commenta Start Magazine. E la banca tedesca intanto potrebbe essere salvata con i nostri soldi. Che a questo modus operandi certa Sinistra ci ha già abituato...