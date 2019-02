New Delhi, incendio in un hotel: 17 morti

Diciassette persone sono morte e altre quattro ferite in un incendio in un hotel nella parte occidentale di New Delhi. Il rogo è divampato stamattina nell'Arpit Palace, struttura di cinque piani nel quartiere Karol Bagh della capitale indiana.





I vigili del fuoco hanno spento le fiamme mettendo in salvo 35 persone, mentre sono in corso indagini per risalire alla causa dell'incendio.