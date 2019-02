Conte a Cagliari incontra i pastori sardi

"Abbiamo incontrato una delegazione di allevatori, in particolare del Movimento pastori sardi. Il 21 febbraio alle 11.30 ci sarà un tavolo di filiera, lo annuncerà anche il ministro dell'Agricoltura Centinaio, al quale prenderanno parte per la prima volta anche i pastori della Sardegna. E adesso saranno allo studio delle misure per venire incontro alle loro richieste". Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, al suo arrivo in Prefettura a Cagliari, dopo un colloquio di un'ora con gli allevatori all'aeroporto militare di Decimomannu, presenti anche i ministri dell'Agricoltura e del Sud, Gian Marco Centinaio e Barbara Lezzi.





"Tutti molti disponibili - dice Felice Floris, leader del Movimento - ci hanno ascoltato, ma siamo lontani dal trovare una soluzione. Il Governo è attento, e noi lo ringraziamo, però ci servono risposte in tempi brevi. Per questo - annuncia - i presidi si intensificheranno nei prossimi giorni: noi non molliamo".



Tra le proposte arrivate durante il confronto per fronteggiare il problema delle eccedenze di prodotto, "c'è quella di spostare dal mercato 20 milioni di pecorino romano - riferisce Floris -, da destinare ai bisognosi in Italia, ma anche all'estero, per esempio in Africa".