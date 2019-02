SONO SOLO CANZONETTE? Evidentemente no. Ora è ufficiale: il povero strumentalizzato Mahmood ha vinto grazie alla giuria degli esperti, non al televoto popolare (a pagamento). Però io pensavo che la giuria fosse di esperti musicali, e allora...se dobbiamo premiare la qualità... e vai di "Marocco pop"... solo che oggi leggo qualche nome di questa benedetta giuria e scopro che vi sono dentro Serena Dandini, Beppe Severgnini, Ferzan Ozpetek, etc... Va beh... ma allora facciamoci una bella risata... macché esperti di musica... si tratta di giornalisti, conduttori, registi e schierati per il politically correct che di più non si può. Solo che il diavolo fa le pentole e non i coperchi, come al solito, e la scelta meschina del far vincere "a calci" il povero Mahmood sa di estremo disperato tentativo di rivincita quando, a distanza di un solo giorno, in Abruzzo il centro-destra stravince e ridicolizza l'imposto vincitore di Sanremo. Stravolgendo Majakovskij "Una risata li seppellirà". Ah... ah... Ma poi, a monte, se vogliamo essere seri e la musica - la Buona Musica - sarebbe anche importante nella vita di uno stato (come l'Italia poi...) allora dunque mi domando: è mai possibile che in tutto il panorama musicale italiano non esista niente di meglio di quanto Sanremo ignobilmente ci propina? Ma dai! Siamo seri! Anche questo potrebbe rappresentare un cambiamento che potrebbe giovare all'Italia!