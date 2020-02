Air Italy, ennesima figuraccia del Governo

"Il PD al Governo in questi anni ha tenuto a galla Alitalia con prestiti e altre formule per 1,5 miliardi ma non ha fatto investimenti per le opere strategiche per le nostre compagnie aeree che investono sui nostri aeroporti. Oggi il ministro De Micheli piange lacrime di coccodrillo per la crisi di Air Italy ma facciamo notare, con un’interrogazione parlamentare della Lega appena depositata che ha come primo firmatario l’on.Maggioni, che per Air Italy, come per tutte le altre compagnie italiane, inclusa Alitalia, sarebbe stata fondamentale un’infrastruttura come la Malpensa-Vigevano che questo Governo per questioni ideologiche continua a tenere bloccata".



"Un’infrastruttura che ha, e ha sempre avuto, il consenso unanime di tutti i sindaci e amministratori dei territori interessati, e dunque di tutti i cittadini che li hanno votato, un’infrastruttura richiesta dagli stessi territori e dalle categorie produttive, eppure sempre osteggiata dal Movimento5Stelle. La Vigevano-Malpensa è stata frenata dal ministro Toninelli e dal ministro Costa, ma anche dal ministro De Micheli che avrebbe potuto sbloccarla con un suo intervento politico e invece ha preferito farla insabbiare nella palude dei ricorsi al TAR buttando alle ortiche anni di progetti e verifiche per la gioia dei penta stellati".



"Così il nostro hub manca di un collegamento fondamentale, con un grave danno al territorio lombardo e alle compagnie aeree interessate a potenziare la loro presenza a Malpensa. Deduciamo che al Governo italiano fanno schifo investimenti e risorse che arriverebbero da chi vuole puntare ancora di più su Malpensa. Ecco cosa succede a stare dietro alla miopia ideologica dei Cinque Stelle... Come Lega faremo una battaglia per questa infrastruttura, la faremo a Roma nelle aule parlamentari e nei territori interessati. L’Italia non può stare ferma per l’immobilismo dei Cinque Stelle e per quello del PD costretto ad andargli a rimorchio". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e commissario della Lega Salvini Premier in Lombardia.