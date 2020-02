Processo a Salvini, Forza Italia: "Autodafé della politica"

"Dopo il commissariamento della politica operato per anni da una parte della magistratura, sostenuta da un potente apparato mediatico che ha cercato di imporre all'Italia il suo volere ritenuto preminente sulla volontà popolare, oggi il Senato, votando l'autorizzazione a processare Salvini sul caso Gregoretti con l'imputazione gravissima di sequestro di persona ha decretato la sottomissione finale della politica all'ordine giudiziario".



"Un autodafé in piena regola, un precedente grave e pericoloso perché da ora in poi le politiche migratorie e la stessa tutela dell'interesse nazionale sono demandate non ai governi, ma al tribunale dei ministri. Forza Italia, da sempre baluardo del garantismo, del giusto processo e del principio costituzionale della separazione dei poteri ha votato, in giunta come in aula, difendendo coerentemente questi valori basilari della civiltà giuridica. Hanno vinto le sinistre giacobine che sanno usare solo l'arma giudiziaria per sconfiggere gli avversari, ma da oggi la politica è ancora più debole, ed è più debole anche la democrazia". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.