Processo a Salvini, adesso i grillini fan le verginelle

"La difesa del Paese e dei confini nazionali è una cosa seria". Lo dichiarano i senatori del Movimento 5 Stelle della commissione Difesa. "Salvini non si permetta di ergersi a difensore della Patria per aver sequestrato la Gregoretti. Da quale minaccia avrebbe difeso il Paese? Da una nave militare italiana? Da un pugno di naufraghi disperati? Se non fosse tragico sarebbe comico", dicono. E dimenticano che per un anno con Salvini sono stati al Governo. E che c'erano anche loro quando il Ministro dell'Interno decise di fermare le navi che, a frotte, puntavano verso l'Italia.