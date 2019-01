Torino, la gente in piazza per dire sì alla Tav

Ieri in piazza Castello a Torino i Sì alla Torino-Lione, compresa la Lega. Ed il ministro Toninelli annuncia per fine mese l'analisi definitiva costi-benefici. Quando arriverà la risposta definitiva? "A fine gennaio penso che potrò avere l'analisi completa", ha risposto il ministro. Toninelli ha ricordato che nel contratto di governo "c'è scritto 'ridiscutere integralmente l'opera': è quello che stiamo facendo e per la prima volta con consapevolezza". E il contratto, ha sottolineato, "vincola le due forze di governo anche diverse tra loro".



"Come sempre non giudico mai chi va in piazza, quindi se qualcuno è favorevole all'opera può tranquillamente andare a manifestare la propria idea. Certo fa sorridere il fatto che lo faccia un alleato che ha sottoscritto un contratto di governo che dice chiaramente che c'è un accordo su rivedere interamente l'opera", ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino, sulla partecipazione della Lega alla manifestazione sì Tav. "Prima di manifestare per il sì dovrebbe rispettare il contratto e aspettare l'analisi".





"Nessuno pretende che il progetto non si tocchi, però io voglio un'Italia del sì che vada avanti e non che torni indietro", ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini parlando della Tav. Quindi revisione non significa cancellazione? "Esatto" ha risposto Salvini.