USA, la SpaceX di Elon Musk taglia il 10% della forza lavoro

SpaceX, la societa'à che fa capo a Elon Musk, verso il taglio del 10% della sua forza lavoro. Lo riporta la stampa americana citando alcune fonti, secondo le quali la riduzione punta a snellire la società e a renderla più agile per servire al meglio i clienti.



Ma all'atto pratico significa un sacco di licenziamenti in vista, per l'azienda che punta alle stelle ma manda i dipendenti alle stalle...