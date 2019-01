Salvini: "Il Governo dimostra di non dimenticare Rigopiano"

"In una settimana, oltre a un intervento di legge specifico a loro sostegno, abbiamo trovato 10 milioni per aiutare quelle mamme, quei papà, quegli orfani, che ho ascoltato e guardato negli occhi. Nessuno riporterà in vita i loro cari, ma abbiamo dimostrato che l'Italia c'è, che il governo c'è e non dimentica". Lo ha sottolineato via Facebook il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini.