Parigi, esplosione in zona Opera: diversi i feriti

Una fortissima esplosione, provocata da una fuga di gas avvenuta in una boulangerie di Parigi, ha scosso questa mattina l'intero quartiere dell'Opera, provocando un incendio in un intero palazzo. Ci sono 20 feriti, ha detto alla tv France 3 una fonte della polizia. Fra questi, due sono gravissimi, 7 sono gravi e 11 risultano feriti in modo leggero.





La Prefettura della capitale ha reso noto che "un incendio in un negozio, seguito da una forte esplosione" si è prodotto nella rue de Trevise. In un tweet, la prefettura invita ad "evitare il settore e lasciare il passaggio ai veicoli di soccorso".