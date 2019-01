Al Mcdonald's di Firenze un via vai di rom e di extracomunitari. Ordinano e fanno finta di non avere soldi

" Un cappuccino e un muffin al cioccolato" chiedo al bar del Mcdonald' s. Mi siedo, faccio colazione e in pochi minuti rom, extracomunitari e gente anormale affolla il locale. E' un via vai continuo di elemosine e occorre tenere sotto controllo i propri bagagli. Un immigrato si avvicina alla cassa, ordina ma appositamente fa finta di non avere soldi. La cassiera si altera e lui continua a non capire. Non mancano nemmeno i mendicanti che lasciano lo zaino sul tavolino. Uno inizia a gridare e a parlare a vanvera. Si appoggia al bancone della cassa per piu di mezz' ora mentre arrivano altre persone. Le rom insistono, chiedono monete e disturbano i clienti. Una vera seccatura, potremmo dire! Insomma, a Firenze amministra il Pd e al Mcdonald's prevale l' insicurezza e la paura di essere scippati. Poi i sindaci di sinistra si oppongono pure al decreto di Salvini quando quelli a ribellardi dovremmo essere noi italiani.