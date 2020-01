Borgonzoni contro i Cinquestelle: "Poltronari"

"Abbiamo davanti lo sgretolamento totale del M5S. Hanno abbandonato qualunque iniziativa. Hanno una linea ondivaga, più di poltrona che di altro". Lo ha detto, a proposito della situazione interna al M5S, la candidata del centrodestra in Emilia Romagna Lucia Borgonzoni, intervenendo a 'Stasera Italia' su Rete4.



"Non accettiamo nessuna lezione da chi, dopo aver definito il Pd 'partito di Bibbiano', ci si è alleato. Il risultato dell'Umbria, dove gli elettori hanno mandato a casa il Pd e il M5S, uniti nel segno delle poltrone, è la miglior risposta a Luigi Di Maio", detto la candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, replicando al capo politico del M5S Luigi Di Maio.



"Noi, a differenza del Pd, al governo delle Regioni ci siamo per cambiare davvero - ha aggiunto Borgonzoni - . Così è stato anche in Umbria, dove la Lega governa da meno di due mesi e, per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini, non ha voluto approvare un bilancio al buio. L'esercizio provvisorio, che non è di pregiudizio per i cittadini, consentirà di rimediare alla ferita lasciata aperta dal Partito Democratico che ha prodotto buchi milionari in settori come quello dei trasporti. Di Maio, che si è presentato alle Regionali in Umbria con chi aveva denunciato, dovrebbe avere almeno il pudore di non dare lezioni a nessuno", ha concluso.