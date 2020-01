Aereo Iran, ancora proteste: "Soleimani assassino, come il suo capo"

Sono continuate anche con il calar della notte, sabato, le proteste a Teheran contro il regime che solo dopo due giorni in cui lo aveva negato recisamente, ha ammesso di aver abbattuto con un missile l'aereo ucraino nella notte dei raid contro le truppe americane. Sui social, circolano molte immagini delle manifestazioni, anche in notturna. In una, a Teheran, si sente la gente che scandisce "Soleimani era un assassino, come il suo capo".